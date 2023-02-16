«Фиорентина» разгромила «Брагу». Йович и Кабрал оформили по дублю

Сегодня, 16 февраля, состоялся первый матч в рамках 1/16 финала Лиги конференций между португальской «Брагой» и итальянской «Фиорентиной». Команды играли на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.

Счёт в игре в самом конце первого тайма открыл Лука Йович. Ему ассистировал Кристиано Бираги. В начале второго тайма серб оформил дубль, на этот раз результативную передачу на свой счёт записал Риккардо Сапонара.

Затем нападающий Артур Кабрал дважды поразил сетку ворот соперника. Голевые пасы ему отдали Кристиано Бираги и Нанитамо Иконе.

В Серии А «фиалки» занимают 14-е место. Они набрали 24 очка в 22 играх. «Брага» с 46 очками располагается на третьей строчке чемпионата Португалии.