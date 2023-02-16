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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за подписание защитника «Интера» Думфриса

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за подписание защитника «Интера» Думфриса
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«Арсенал» собирается усилить правый край обороны, на котором в данный момент выступает японец Такэхиро Томиясу. Как сообщает talkSPORT, лондонцы нацелились на нидерландского защитника «Интера» Дензела Думфриса, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».

Слухи о возможном уходе Думфриса появлялись ещё зимой, но в итоге игрок остался в составе миланского клуба. Также на игрока претендовал другой лондонский клуб, «Челси», который уже подписал крайнего защитника «Лиона» Мало Гюсто. Игрок присоединится к синим летом 2023 года.

«Интеру» необходимо продать одного из своих дорогостоящих игроков, чтобы решить финансовые проблемы. Ранее сообщалось, что миланцы готовы отпустить Думфриса за € 30 млн.

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