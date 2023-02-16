Чалов: Дивеев мог бы играть в топ-5 командах Серии A в своей лучшей форме

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов выразил уверенность, что его одноклубник Игорь Дивеев способен заиграть в высшем дивизионе чемпионата Италии, если будет находиться в своей лучшей форме. Форвард отметил, что защитник смог бы выступать и в командах уровня топ-5 Серии A.

«Потянул бы Дивеев Италию? Конечно. Дивеев мог бы играть и в топ-5 командах в своей лучшей форме. Когда он осенью вылетал, это была реально большая потеря. Наверное, одна из важнейших», — приводит слова Чалова Sport24.

Осенью 2022 года неоднократно сообщалось об интересе к Дивееву со стороны итальянских команд. Контракт 23-летнего футболиста с армейцами истекает летом 2023 года. В текущем сезоне Дивеев сыграл 12 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.