Эрик тен Хаг раскритиковал судейство в матче «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» в ЛЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил характер своей команды в матче с «Барселоной» в 1/16 финала Лиги Европы (2:2), а также раскритиковал судейство в этой встрече.

«Наша команда продемонстрировала характер и целеустремленность. Мы должны были забить первый гол, осознавая его значение, но именно этого мы и не сделали. Затем мы перевернули ход встречи, когда проигрывали.

Я также думаю, что судейство оказало большое влияние на эту игру. Я думаю, что был явный фол на Рашфорде. Также можно сказать, что фол был за пределами штрафной, но тогда нужно было показывать красную карточку, потому что это был явный выход один на один с вратарём. Это оказывает большое влияние не только на эту игру, но и на всё это противостояние. Судьи не могут допускать таких ошибок», — приводит слова тен Хага издание BBC.

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