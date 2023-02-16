Маркус Рашфорд повторил личный рекорд по голам за сезон

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд забил свой 22 гол в сезоне, отличившись в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (2:2). Этот результат позволил англичанину повторить личный рекорд результативности, который установил в сезоне 2019/2020. Об этом сообщает статистический портал Squawka в своём телеграм-канале.
Отметим также, что Рашфорду не удалось отличиться ни одним забитым мячом лишь в трёх из последних 16 матчей.
25-летний Рашфорд забил 12 голов в 23 матчах Английской Премьер-Лиги, четыре мяча английский нападающий забил в текущем розыгрыше Лиги Европы. В Кубке Англии и Кубке Английской лиги Рашфорд в совокупности отметился шестью голами. В 32 матчах прошлого сезона форвард забил всего пять мячей.
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