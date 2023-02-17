«Чистый кайф». Чалов — о товарищеских матчах с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своих эмоциях от вызова в национальную команду на товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

«Понимал ли, зачем вернулся в сборную осенью? Было круто сыграть за свою страну, флаг. Полные трибуны, все болеют, без подводных камней. Чистый кайф.

Получил ли я от этого удовольствие? В момент игры — точно. Смущал ли уровень Таджикистана, Узбекистана и Киргизии? Нет, находишь мотивацию в другом. Надеешься, что в будущем это пригодится для понимания партнеров», — приводит слова Чалова Sport24.

Напомним, сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА после событий февраля 2022 года.