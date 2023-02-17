«Чистый кайф». Чалов — о товарищеских матчах с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном
Поделиться
Нападающий сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своих эмоциях от вызова в национальную команду на товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
«Понимал ли, зачем вернулся в сборную осенью? Было круто сыграть за свою страну, флаг. Полные трибуны, все болеют, без подводных камней. Чистый кайф.
Получил ли я от этого удовольствие? В момент игры — точно. Смущал ли уровень Таджикистана, Узбекистана и Киргизии? Нет, находишь мотивацию в другом. Надеешься, что в будущем это пригодится для понимания партнеров», — приводит слова Чалова Sport24.
Напомним, сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА после событий февраля 2022 года.
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
01:20
-
01:17
-
01:00
-
01:00
-
00:59
-
00:56
-
00:45
-
00:40
-
00:38
-
00:38
-
00:25
-
00:22
-
00:13
-
00:11
-
00:01
- 16 февраля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:35
-
23:32
-
23:18
-
23:15
-
23:12
-
23:04
-
23:04
-
22:56
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:29
Партнерский контент