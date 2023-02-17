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Вратарь «Нанта» посвятил ничью с «Ювентусом» одноклубнику, у которого умерла 5-летняя дочь

Вратарь «Нанта» посвятил ничью с «Ювентусом» одноклубнику, у которого умерла 5-летняя дочь
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Голкипер французского «Нанта» Альбан Лафон посвятил успешную игру с «Ювентусом» в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы своему партнёру по команде, камерунскому нападающему Игнатиусу Ганаго, у которого несколько дней назад умерла дочь после долгой болезни. Ганаго по этой причине пропускал матч.

«Продолжаем вибрировать, продолжаем мечтать! Для Гана», — написал Альбан Лафон в своих социальных сетях.

У нападающего команды Игнатиуса Ганаго на этой неделе умерла пятилетняя дочь. После этого клуб выразил соболезнования игроку.

При этом в дань уважения игроку в социальных сетях игроков «Ювентуса» были опубликованы эмодзи со сложенными в молитве руками, а игроки «Нанта» сменили аватарки в социальных сетях на чёрные.

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