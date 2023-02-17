Рэшфорд: эта ничья больше похожа на поражение

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал ничью в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (2:2).



«Это больше похоже на поражение. Считаю, что мы хорошо справились, вернувшись в игру. Первый тайм был в пользу „Барселоны“, но мы смогли сохранить спокойствие и пытались создавать моменты, когда могли. Нам удалось забить два хороших гола, мы старались сохранить контроль над результатом.



У „Барселоны“ много прекрасных игроков и если дать им время на владение мячом, то они найдут пространство. Надеюсь, что в ответном матче мы покажем хорошую игру и сделаем ещё один шаг вперёд», — приводит слова Рашфорда BBC.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на несколько опаснейших моментов у ворот «Барселоны. Во втором тайме счёт был открыт на 50-й минуте усилиями защитника каталонцев Маркоса Алонсо, забившего головой после подачи Рафиньи с углового (1:0). На 53-й минуте форвард «Юнайтед» Маркус Рашфорд сравнял счёт ударом в ближний угол ворот (1:1). На 59-й минуте мяч оказался в воротах каталонцев рикошетом от защитника «Барселоны» Жюля Кунде (1:2). На 76-й минуте Рафинья сравнял счёт с передачи Кунде (2:2).