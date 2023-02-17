Аллегри разозлился на вопрос журналистов после матча с «Нантом» в Лиге Европы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри разозлился на вопрос журналистов после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Нантом» (1:1). Журналисты спросили у специалиста, должна ли победа со счётом 1:0 стать стандартной для команды.

«Я никогда не говорил, что хочу, чтобы «Ювентус» выиграл со счетом 1:0, вы сводите меня с ума этой ерундой. Это клише, что я хочу, чтобы мои команды выигрывали со счетом 1:0, но это не точно. Все просто, посмотрите на всю статистику моих команд, у меня всегда была лучшая защита и вторая лучшая атака. От статистики не убежишь.

Мои команды всегда забивали по 70-80 голов за сезон. Вы много болтаете ни о чем, я говорю о цифрах, вот в чём проблема. Я знаю, что тебе нужно сидеть и болтать ни о чём, чтобы заполнить время, но я этого не делаю. Вы придумали это, создали историю, а затем продолжаете ее распространять. Вы видите абстрактное, я вижу конкретное. У вас есть вся статистика, посмотрите на неё.

В футболе важно только одно: выигрывать матчи. Неважно, 1:0 или 5:0. Тем не менее, факт остается фактом: у моих команд всегда была лучшая защита и вторая по силе атака», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Нантом» состоится 23 февраля.