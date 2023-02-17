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Тони Кроос поддержал идею создания Суперлиги

Тони Кроос поддержал идею создания Суперлиги
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался в поддержку создания Суперлиги.

«Я думаю, мы увидим Суперлигу, и на то есть несколько причин. Сама идея изменилась и заслуживает того, чтобы ее услышать.

Если внимательно посмотреть на ситуацию со всех сторон, то можно увидеть, что УЕФА – это отнюдь не добрые и бескорыстные люди для футбольных фанатов, а Суперлига сейчас не планирует исключать какие-либо команды из числа кандидатов, там вообще не будет постоянных участников-основателей.

Это спортивное соревнование, открытый турнир, которым занимаются клубы, а не УЕФА. Им для этого УЕФА не нужен, как они считают.

Я думаю, что эта идея заслуживает как минимум ещё одного шанса», – приводит слова Крооса AS.

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