Тони Кроос поддержал идею создания Суперлиги

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался в поддержку создания Суперлиги.



«Я думаю, мы увидим Суперлигу, и на то есть несколько причин. Сама идея изменилась и заслуживает того, чтобы ее услышать.



Если внимательно посмотреть на ситуацию со всех сторон, то можно увидеть, что УЕФА – это отнюдь не добрые и бескорыстные люди для футбольных фанатов, а Суперлига сейчас не планирует исключать какие-либо команды из числа кандидатов, там вообще не будет постоянных участников-основателей.



Это спортивное соревнование, открытый турнир, которым занимаются клубы, а не УЕФА. Им для этого УЕФА не нужен, как они считают.



Я думаю, что эта идея заслуживает как минимум ещё одного шанса», – приводит слова Крооса AS.

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