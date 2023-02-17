Пол Скоулз: Каземиро выполняет роль тренера на футбольном поле

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз расхвалил бразильского полузащитника команды Каземиро.

«Самый большой плюс «Юнайтед» – это Каземиро. Как только Каземиро пришёл в эту команду, она преобразилась.



Он почти как тренер на футбольном поле – он как тренер, выполняющий там работу менеджера. Особенно с учётом того, что сегодня в команду приходят молодые игроки.



Я не могу передать вам, насколько важно иметь такого игрока в центре поля, который настолько доминирует и остаётся там, отлично играя на позиции. Это даёт всем, атакующим игрокам, это просто даёт им свободу.



Вы знаете, что вам не обязательно убегать назад и спринтовать — ну, вы действительно бежите назад, конечно, вы это делаете, – но вы просто получили это право, чтобы двигаться вперёд и проявлять творческий подход, потому что вы знаете, что сзади есть солидная база с большим опытом, которая играла за Бразилию, мадридский «Реал», выиграл так много трофеев – это просто великолепно — знать, что у тебя за спиной такой игрок», — приводит слова Скоулза Manchester Evening News со ссылкой на BT Sport.