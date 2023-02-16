Вингер «Барселоны» Рафинья: хотел бы видеть Каземиро в своей команде

Вингер «Барселоны» Рафинья в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о полузащитнике соперника Каземиро, который является его партнёром по сборной Бразилии, а также рассказал о своих ожиданиях от встречи.
«Я всегда говорю, что хотел бы видеть Каземиро в своей команде. В дополнение к его опыту и тому, чего он достиг в футболе, он отличный лидер, великий человек. Ему удаётся дополнить команду своим видением футбола, качественно усиливая оборонительную позицию. Он один из лучших полузащитников в мире.
Это будет очень интенсивная игра, с большим количеством стыков и высоким качеством футбола. В Ла Лиге у нас всё хорошо, у них тоже всё хорошо в Премьер-лиге. Это будет сродни финалу Лиги чемпионов из-за величия обоих клубов. Думаю, все, у кого будет возможность посмотреть матч, будут очень довольны», — приводит слова Рафинья издание Mundo Deportivo.
Гол Педри принёс «Барселоне» победу над «Вильярреалом»:
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