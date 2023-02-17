ФИФА проверит переход Алонсо в «Барселону» из-за жалобы клуба четвёртого дивизиона Испании

Клуб четвёртого испанского дивизиона «Унион Адарве» пожаловался в Палату по разрешению споров ФИФА из-за перехода испанского защитника Маркоса Алонсо из английского «Челси» в испанскую «Барселону». В клубе утверждают, что был совершён обмен игроками с доплатой в € 12 млн. Об этом сообщает AS.
«Унион Адарве» считает, что Алонсо был включён в сделку по трансферу габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в «Челси». Для скромного клуба это имеет важное значение, так как они могут получить солидарные выплаты в размере € 103 тыс., потому что Алонсо некоторое время тренировался в их системе.
Помимо обращения в ФИФА, «Унион Адарве» намерен обратиться в Ла Лигу. В клубе уверены, что они обладают доказательствами встреч представителей «Челси» и «Барселоны», на которых обсуждался переход Алонсо.
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