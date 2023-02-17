Фёдор Чалов: Влашич — реально другой уровень. Его мощь давала ЦСКА разницу

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о бывшем полузащитнике красно-синих Николе Влашиче, сравнив его с колумбийцем Хорхе Карраскалем.



«Никола видный был футболист. Всегда было видно: рядом кто-то особенный. Как и Карраскаль. Оба могут протащить, обыграть. Влашич, скорее, завершитель, а Хорхе нацелен на передачи. Когда он замахивается, может покатить передачу, которая не многими просматривается.



Влашич ещё физически очень сильный. Как он стоит на ногах, играет корпусом! До сих пор это вспоминаем — реально другой уровень. Его мощь давала ЦСКА разницу.



Влашича бесило, когда другие не выкладывались? Полностью согласен. Моменты, которые возмущали Влашича, мне тоже в какой-то степени непонятны. Понимаю, о чём речь и что чувствовал Никола. Просто он выражал это более открыто. Я могу кому-то что-то сказать, но не буду вдалбливать, орать на человека», — приводит слова Чалова Sport24.