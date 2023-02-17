Агент рассказал, как осуществил трансфер Станислава Черчесова в Европу

Известный израильский агент Григорий Крицер рассказал, как осуществил трансфер Станислава Черчесова в немецкое «Динамо» Дрезден.
«Я тогда сотрудничал с немецкой агентской компанией. Через неё мы отправили в японскую «Гамбу» тройку звёзд советского футбола — Сергея Алейникова, Олега Протасова и Ахрика Цвейбу. А с Черчесовым меня познакомил опять-таки Трахтенберг. Станислав пригласил нас в гости на ужин. Не помню, чем угощал, но точно было вкусно, ха-ха. Очень гостеприимный дом. Мы рассказали о предложении из Дрездена. Он взял паузу на размышления и через некоторое время, получив добро от Романцева, принял его.
Станислав, конечно, существенно выиграл в зарплате. А иначе какой смысл уходить?» — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»:
- 17 февраля 2023
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