Агент рассказал, как осуществил трансфер Станислава Черчесова в Европу

Известный израильский агент Григорий Крицер рассказал, как осуществил трансфер Станислава Черчесова в немецкое «Динамо» Дрезден.

«Я тогда сотрудничал с немецкой агентской компанией. Через неё мы отправили в японскую «Гамбу» тройку звёзд советского футбола — Сергея Алейникова, Олега Протасова и Ахрика Цвейбу. А с Черчесовым меня познакомил опять-таки Трахтенберг. Станислав пригласил нас в гости на ужин. Не помню, чем угощал, но точно было вкусно, ха-ха. Очень гостеприимный дом. Мы рассказали о предложении из Дрездена. Он взял паузу на размышления и через некоторое время, получив добро от Романцева, принял его.

Станислав, конечно, существенно выиграл в зарплате. А иначе какой смысл уходить?» — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



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