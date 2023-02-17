«Я бы не сказал, что важным…» Агент рассказал, каким Черчесов был 30 лет назад

Известный израильский агент Григорий Крицер рассказал, каким Станислав Черчесов был 30 лет назад.

«Я бы не сказал, что важным… Скорее, профессионал, максимально требовательный к себе и другим. Уже игроком он досконально вникал во все вопросы», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Крицер содействовал переходу голкипера Станислава Черчесова из московского «Спартака» в немецкое «Динамо» Дрезден. Черчесов выступал в Германии в период с 1993 по 1995 год. Сейчас он занимает должность главного тренера в венгерском «Ференцвароше». С клубом он стал чемпионом Венгрии (2021/2022) и обладателем Кубка Венгрии (2021/2022).

Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»: