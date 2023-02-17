Бышовец оценил перспективу проведения товарищеского матча России с Ираном

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Ирана. По данным СМИ, эта игра должна состояться в марте.

«Фактически у нашей сборной выбора нет, с кем играть. Думаю, что нужно использовать любую возможность для того, чтобы сохранить национальную команду и внимание к ней, в том числе с помощью товарищеского матча с Ираном. Народная мудрость гласит: «Под лежачий камень вода не течёт, камень только мхом обрастает».

Сможем ли мы в этом году провести матч на территории нашей страны? Все зависит от обстоятельств. Чтобы быть выше этих обстоятельств, их нужно очеловечить. Но я не думаю, что сборная России останется без соперников. Есть разные идеи, но воплотить в жизнь их пока не получается», – приводит слова Бышовца Metaratings.