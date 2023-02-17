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Грэм Поттер заявил, что «Челси» испытывает проблемы с продлением контракта Мэйсона Маунта

Грэм Поттер заявил, что «Челси» испытывает проблемы с продлением контракта Мэйсона Маунта
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер выразил надежду, что клуб сумеет договориться с полузащитником Мэйсоном Маунтом об условиях нового контракта. Текущее соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

«Переговоры о новом контракте всегда сложны. Я оставлю это между Мэйсоном и клубом. С ним фантастически работать. Конечно, я надеюсь, что это ситуация быстро разрешится», — приводит слова Поттера Goal.

24-летний Мэйсон Маунт находится в структуре лондонского клуба с 2005 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 30 матчах забил три гола и отдал шесть результативных передач.

«Челси» в 22 встречах английской Премьер-лиги набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице 10-е место.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:

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