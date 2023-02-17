Переходом Захаряна в «Галатасарай» занимается агент, ведший дела Это'О, Насри и Гомеса

Переходом полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в турецкий «Галатасарай» занимается футбольный агент Джордж Гарди. Об этом сообщает «твиттер» Gezen Dokuz.

Агентство Гарди известно тем, что занималось переходами известных футболистов в клубы чемпионата Турции. В частности, представители агентства оформляли трансферы Самуэля Это'О, Марио Гомеса, Самира Насри и других игроков.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сам Захарян отказался переходить в «Галатасарай». Турецкий клуб предлагал за полузащитника «Динамо» и сборной России € 13 млн с учётом бонусов. 19-летний Захарян забил три гола и сделал шесть результативных передач за московскую команду в текущем сезоне во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.