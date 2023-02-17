Корнеев рассказал, с кем из экс-игроков «Барселоны» поддерживает общение
Поделиться
Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев рассказал о партнёрах в каталонской команде, с которыми продолжает общаться.
«Стоичков не нашёл себя как тренер и спортивный директор, потому что от него исходит та импульсивность — общаюсь с ним время от времени. Он просто стал экспертом, как я понимаю, больше времени уделяет телевидению. Но уже как функционер не работает. Типичный Христо, который зажигает с пол-оборота — это не ушло. Поддерживаю отношения с Хаджи и с Куманом. Разговариваем на испанском языке», — сказал Корнеев в интервью Геннадию Орлову.
Корнеев перешёл в «Барселону» из «Эспаньола» в 1994 году. За сине-гранатовых российский футболист сыграл 12 матчей, после чего перебрался в нидерландский «Херенвен».
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
18:17
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:38
-
17:34
-
17:32
-
17:26
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
17:01
-
17:00
-
16:48
-
16:35
-
16:34
-
16:31
-
16:23
-
16:18
-
16:15
-
16:10
-
16:09
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
15:51
Партнерский контент