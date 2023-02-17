Корнеев рассказал, с кем из экс-игроков «Барселоны» поддерживает общение

Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев рассказал о партнёрах в каталонской команде, с которыми продолжает общаться.

«Стоичков не нашёл себя как тренер и спортивный директор, потому что от него исходит та импульсивность — общаюсь с ним время от времени. Он просто стал экспертом, как я понимаю, больше времени уделяет телевидению. Но уже как функционер не работает. Типичный Христо, который зажигает с пол-оборота — это не ушло. Поддерживаю отношения с Хаджи и с Куманом. Разговариваем на испанском языке», — сказал Корнеев в интервью Геннадию Орлову.

Корнеев перешёл в «Барселону» из «Эспаньола» в 1994 году. За сине-гранатовых российский футболист сыграл 12 матчей, после чего перебрался в нидерландский «Херенвен».