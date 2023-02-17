Владислав Радимов: был разговор с «Пари НН», но сразу сказал, что не готов к работе в РПЛ

Российский тренер Владислав Радимов не считает себя готовым для принятия команды Российской Премьер-Лиги.

«Пари НН»? Разговоры действительно были, но это осталось на фоне разговоров. Думаю, они проверили, готов я или нет. Я изначально им сказал, что не был готов (к этой должности. — Прим. «Чемпионата»). Готов ли я, если сейчас поступит предложение от клуба РПЛ? Думаю, нет.



Я уделил очень много времени переходу от юношеского футбола во взрослый, это совершенно другая история, нежели профессиональный футбол. Я не знаю, как работать в профессиональном футболе, с этим не сталкивался. Представляю, конечно, я отучился пять лет на лицензию тренера, со многими общался, был на стажировках. Но как это применить на практике? Сможет Радимов или нет, я не знаю. Не скажу, будет ли вообще такое предложение, и не могу сказать, останусь ли я в этой профессии», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале СБГ ШОУ.