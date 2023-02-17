Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев назвал трёх любимых хоккеистов в НХЛ

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о самых любимых спортсменах не из мира футбола.

«Любимый спортсмен не из футбола? Овечкиным восхищаюсь, нравился Кросби, за ним слежу, Проворов сейчас из «Филадельфии» классный. В теннисе Бьорн Борг нравился, смотрел фильм про него, всемогущий победитель. В лёгкой атлетике Усэйн Болт, феномен», — сказал Скопинцев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Динамо».

25-летний Дмитрий Скопинцев выступает за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

«Динамо» возобновит официальную часть сезона тремя матчами с «Крыльями Советов». Два пройдут в рамках Фонбет Кубка России (23 февраля, 1 марта), третий — в Российской Премьер-Лиге (5 марта).