Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев назвал трёх любимых хоккеистов в НХЛ

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о самых любимых спортсменах не из мира футбола.
«Любимый спортсмен не из футбола? Овечкиным восхищаюсь, нравился Кросби, за ним слежу, Проворов сейчас из «Филадельфии» классный. В теннисе Бьорн Борг нравился, смотрел фильм про него, всемогущий победитель. В лёгкой атлетике Усэйн Болт, феномен», — сказал Скопинцев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Динамо».
25-летний Дмитрий Скопинцев выступает за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
«Динамо» возобновит официальную часть сезона тремя матчами с «Крыльями Советов». Два пройдут в рамках Фонбет Кубка России (23 февраля, 1 марта), третий — в Российской Премьер-Лиге (5 марта).
- 17 февраля 2023
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