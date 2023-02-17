Шемберг: если бы НХЛ забанила Овечкина, а он бы подал в суд, боюсь, лига проиграла бы

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг на своей странице в «Твиттере» ответил на предложение болельщиков отстранить российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из-за его политических взглядов.
«Я не буду спорить с вами, так как эмоционально чувствую то же самое. Но, если бы НХЛ забанила Овечкина, а он подал бы в суд, боюсь, что НХЛ проиграла бы, потому что, вероятно, нет законных оснований для бана», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне 37-летний россиянин принял участие в 52 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, за которые успел забросить 32 шайбы и отдать 22 результативные передачи. Суммарно нападающий «Кэпиталз» записал на свой счёт 54 очка при 20 минутах штрафного времени.
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