Гусев: тренер молодёжной команды обязан отпускать игроков в основную команду

Тренер молодёжной команды московского ЦСКА Ролан Гусев рассказал о взаимодействии с тренерским штабом основной команды.

«Основная команда — это приоритет. И когда Федотов просит каких-то игроков, которые ему нужны в определённый день или на длительный период, здесь не может быть никаких разногласий, мы даём. Мы обязаны это делать и даже рады, когда ребят из молодёжки приглашают туда: значит, мы на правильном пути.

В клубе должна быть такая вертикаль. Мнение нашего штаба может быть другое: например, кому-то рано, кто-то ещё сырой. Но мы не имеем права не отдавать этого футболиста, если это решил главный тренер и его тренерский штаб», — сказал Гусев в интервью официальному YouTube-каналу ПФК ЦСКА.