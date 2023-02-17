Гончаренко: сейчас бы так быстро не ушёл в «Краснодар». Был не в том состоянии после ЦСКА

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко считает, что в нынешний момент не принял бы решение, подобное тому, что случилось в апреле 2021 года. Тогда специалист возглавил «Краснодар» на 15-й день после ухода из ЦСКА.

«Откручивая назад ту ситуацию, наверное, на данный момент я бы не решился на такой шаг, перейти из ЦСКА сразу в «Краснодар». Это два больших клуба, большое давление. Наверное, мне стоило сделать паузу и посмотреть по-другому. Но решение на тот момент можно было понять, ведь звонили из «Краснодара».

Хотя мы понимаем, почему у тренеров периодически такие паузы. Нам нужны такие паузы, чтобы восстановиться. На тот момент моё состояние было не очень приятное для прихода в такой клуб. Было сложно переключиться, потому что сравнивал какие-то моменты с ЦСКА», — сказал Гончаренко в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».