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Канчельскис: паспортисты завалены деньгами. Футбол для них побоку, они получили контракты

Канчельскис: паспортисты завалены деньгами. Футбол для них побоку, они получили контракты
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис жёстко раскритиковал российских игроков, выступающих в клубах РПЛ и не желающих попытать свои силы в европейских чемпионатах. Экс-игрок «красных дьяволов» выразил уважение полузащитникам Александру Головину («Монако») и Алексею Миранчуку («Торино») и голкиперу Никите Хайкину («Бристоль»), которые выступают в Европе.

«У нас всего два игрока на слуху в Европе — Головин и Миранчук. Это очень мало. Еще Хайкин перешёл в «Бристоль» недавно, но всё же это Чемпионшип. Хотя всех троих уважаю за то, что играют там, где настоящий футбол.

Лимит на легионеров даёт возможность средним российским футболистам получать контракты мечты и больше не думать о футболе, целях — им всё побоку. Паспортисты завалены деньгами и думают, что везде им должны теперь столько же платить, поэтому на предложения средних европейских клубов не соглашаются», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

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