Алексей Блинов: Кузяев выиграет, если останется в «Зените». Переход в Европу — ошибка

Игрок клуба знатоков «Что? Где? Когда?» и болельщик санкт-петербургского «Зенита» Алексей Блинов поделился мнением о ситуации с полузащитником сине-бело-голубых Далером Кузяевым, который хочет уехать в европейский клуб.

«Клуб просто намекает Далеру: всерьёз подумай, прежде чем сделать этот шаг. Ты останешься здесь, будешь с нами, закончишь футбольную карьеру героем. Мы тебе будем аплодировать и поставим тебе памятник. Ты можешь уйти и уехать в Европу, что я считаю ошибкой, потому что клуб, который ты получишь, будет второстепенным; ты уже исчезнешь из футбольной народной памяти навсегда и просто уйдёшь на пенсию. Здесь нужно сделать выбор самому. Мне кажется, что клуб как раз предлагает, клуб заинтересован в своих героях, и чтобы он остался здесь вместе с нами. От этого выиграет клуб, от этого выиграют зрители, и от этого выиграет сам Далер», — сказал Блинов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».