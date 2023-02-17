Орлов: Кузяев сделал для «Зенита» много хорошего. Если уйдёт, мы ему поаплодируем

Футбольный журналист Геннадий Орлов прокомментировал новость о том, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев хочет перейти в европейский клуб.
«Кузяев сделал для «Зенита» много хорошего. Если уйдёт, мы ему поаплодируем, скажем «спасибо» за его вклад в игру «Зенита», в чемпионские медали. Он же все их зарабатывал вместе с командой. Сегодня он уже в основном составе на уровне бразильцев. Может быть, он сейчас единственный россиянин, который сумел найти общий язык с футболистами Бразилии», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».
Ранее сообщалось, что Кузяев приостановил переговоры о новом контракте с «Зенитом» из-за желания уехать в Европу. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ-5. При этом Кузяев уже получил конкретные предложения из Турции и Греции.
- 17 февраля 2023
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