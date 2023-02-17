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На сына Андреа Пирло напали четверо мужчин в центре Турина. Видео

На сына Андреа Пирло напали четверо мужчин в центре Турина. Видео
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Николо Пирло, сын бывшего полузащитника и главного тренера туринского «Ювентуса» Андреа Пирло, подвергся нападению в центре Турина. Машину, в которой находился итальянец, атаковали четверо мужчин в тёмных капюшонах. По словам сына футболиста, они пинали машину и кидали в неё камни.

«Нормально, что четверо парней в самом центре Турина бросают камни в машину, плюются и пинают её? Я был в машине вместе со своим другом, а они пытались сесть к нам. Потом они начали пинать нашу машину и бросать в неё камни. К счастью, мы так и не вышли из машины», — написал Николо Пирло на своей странице в социальных сетях.

Отец Николо, Андреа Пирло, сейчас является главным тренером турецкого футбольного клуба «Фатих Карагюмрюк».

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