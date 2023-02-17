Новичку «Челси» не хватило одного балла для получения рабочей визы в Англии

Бразильский полузащитник «Челси» Андрей Сантос, купленный командой в минувшее зимнее трансферное окно, с большой долей вероятности вернётся на родину. 18-летний футболист не смог получить рабочую визу в Англии из-за нехватки одного балла. Об этом сообщает Globo.

«Челси» хочет отдать Сантоса в аренду в команду, выступающую в Кубке Либертадорес, где он столкнётся с конкуренцией. Это принесёт футболисту три балла в копилку для получения рабочей визы, ему требуется лишь один. Ожидалось, что Сантос наберёт недостающий балл на недавно завершившемся молодёжном чемпионате Южной Америки, но этого не случилось. «Челси» подал заявку на визу для Сантоса по программе «Особый талант», но АПЛ её отклонила.

Сообщается, что Сантосом интересуется «Палмейрас», также у клуба «Васко да Гама», откуда перешёл полузащитник, есть приоритетное право его аренды.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик: