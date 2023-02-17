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Катарский шейх сообщил, что сделал предложение о покупке 100% акций «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх сообщил, что сделал предложение о покупке 100% акций «Манчестер Юнайтед»
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Президент одного из катарских банков, шейх Джасим бен Хамад Аль Тани сообщил, что сделал предложение о покупке 100% акций английского «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки не называется, но, по данным RMC Sport, она составляет около € 4,5 млрд.

«Предложение содержит в себе план вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами, и — прежде всего — будет направлено на то, чтобы болельщики вновь стали сердцем футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Предложение будет полностью свободным от долгов. Оно будет подано через фонд шейха Джассима Foundation 92, который будет инвестировать в футбольные команды, тренировочный центр, стадион и более широкую инфраструктуру, в болельщиков и сообщества, которые поддерживают клуб», — сказано в пресс-релизе Аль Тани.

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