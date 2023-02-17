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Решение суда об отстранении Павелко не вступило в силу

Решение суда об отстранении Павелко не вступило в силу
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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко продолжит выполнять свои обязанности. Об этом сообщает пресс-служба организации. Решение Печерского районного суда от 17 февраля об отстранении функционера от своей должности было оспорено, в результате чего оно не вступило в силу.

«Андрей Павелко продолжает исполнять обязанности президента УАФ до вступления соответствующего решения суда в законную силу. Обжалование сегодняшнего решения Печерского суда уже направлено в апелляционную судебную инстанцию. Также начата работа по подготовке исковых заявлений в Европейский суд по правам человека.

Указанное решение Печерского суда не будет иметь никаких правовых последствий для деятельности УАФ, оно направлено исключительно на дискредитацию руководства ассоциации и украинского футбола в целом. Это решение абсолютно необоснованно и грубо противоречит уставам УЕФА и ФИФА», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

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