Решение суда об отстранении Павелко не вступило в силу

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко продолжит выполнять свои обязанности. Об этом сообщает пресс-служба организации. Решение Печерского районного суда от 17 февраля об отстранении функционера от своей должности было оспорено, в результате чего оно не вступило в силу.
«Андрей Павелко продолжает исполнять обязанности президента УАФ до вступления соответствующего решения суда в законную силу. Обжалование сегодняшнего решения Печерского суда уже направлено в апелляционную судебную инстанцию. Также начата работа по подготовке исковых заявлений в Европейский суд по правам человека.
Указанное решение Печерского суда не будет иметь никаких правовых последствий для деятельности УАФ, оно направлено исключительно на дискредитацию руководства ассоциации и украинского футбола в целом. Это решение абсолютно необоснованно и грубо противоречит уставам УЕФА и ФИФА», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
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