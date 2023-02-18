Радимов вспомнил, как игрок «Зенита-2» попросил его определиться с выбором из двух девушек

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал историю, как один из игроков его команды обратился к нему с вопросом в выборе девушки.

Сидим в тренерской, приходит парень и говорит: «Николаевич, можно с тобой поговорить наедине?», а я же готов ответить на любой вопрос. Он заходит и говорит: «У меня такая проблема… две девушки, не знаю, какую выбрать». Отвечаю: «Покажи фотки». Показывает, там две блондинки. Говорю, чтобы он с ними переспал. Он отвечает: «Я уже».



Я ведь тренер и сказал, что буду отвечать на всё. У меня тупик, говорю: «Бери свой телефон, иди отсюда, я со своими не могу разобраться, буду тебе объяснять», — рассказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».