Радимов — о воспитанниках «Зенита» в основе: там игрок сборной Бакаев на скамейке сидит

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов объяснил, почему в клубе из Санкт-Петербурга не работает вертикаль академия – первая команда.

«Наверное, уровень мастерства в данный момент недостижимый для основного состава «Зенита». Обойма первой команды — 20–22 человека. Условно, если там Бакаев, игрок сборной, на скамейке сидит, Ерохин… Для тренировочного процесса тренер обычно использует не более 20 человек. Обычный двусторонний матч, 10 на 10, вот они все между собой тренируются.



Сергея Семака можно понять. Тот же Ерохин тренируется всю неделю, наступает игра, а молодому дают сыграть 15 минут. Ерохин может прийти и сказать: «Я хорошо тренируюсь неделю, а вы берёте парня оттуда».

Я тоже не сторонник искусственно давать игровое время. В «Зените-2» я часто повторял: «Если вы считаете, что это невозможно, то вы никогда туда не попадёте». Это должно идти с академии, ты должен поставить цель — попасть в основной состав. Если ты попадёшь туда, ты никому не должен отдавать своё место. Никакой Барриос, ни Клаудиньо, ни Вендел тебе его не отдадут никогда в жизни. Помимо мастерства, у тебя должен быть такой характер, что ты должен это место выиграть и никому не отдавать», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».