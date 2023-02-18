Роналду отдал две результативные передачи в матче впервые с 2018 года

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду впервые за четыре с половиной года отметился двумя результативными передачами в матче.
Португалец отдал голевые передачи хавбеку Абдулрахману Гаребу и защитнику Абдулле Маду в матче «Аль-Насра» с «Аль-Таавуном» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.
В последний раз Роналду ассистировал партнёрам дважды за игру 29 сентября 2018 года – в составе «Ювентуса» в матче с «Наполи» (3:0) в Серии А.
Напомним, контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. До перехода в «Аль-Наср» Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года, после скандального интервью.
Роналду — обладатель Суперкубка Португалии, трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка Футбольной лиги, двукратный чемпион Италии. В списке перечислены не все командные достижения португальца.
Фанат чуть не сбил Роналду с ног — Криштиану эффектно увернулся!
- 18 февраля 2023
-
02:00
-
01:56
-
01:47
-
01:09
-
00:59
-
00:57
-
00:45
-
00:42
-
00:28
-
00:26
-
00:16
-
00:07
-
00:07
- 17 февраля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:44
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:21
-
23:20
-
23:19
-
23:13
-
23:02
-
22:58
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
22:00