Роналду отдал две результативные передачи в матче впервые с 2018 года

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду впервые за четыре с половиной года отметился двумя результативными передачами в матче.



Португалец отдал голевые передачи хавбеку Абдулрахману Гаребу и защитнику Абдулле Маду в матче «Аль-Насра» с «Аль-Таавуном» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.



В последний раз Роналду ассистировал партнёрам дважды за игру 29 сентября 2018 года – в составе «Ювентуса» в матче с «Наполи» (3:0) в Серии А.



Напомним, контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. До перехода в «Аль-Наср» Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года, после скандального интервью.



Роналду — обладатель Суперкубка Португалии, трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка Футбольной лиги, двукратный чемпион Италии. В списке перечислены не все командные достижения португальца.

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