«Интер» может быть продан американскому фонду в ближайшее время

Владельцем «Интера» в ближайшее время может стать американский фонд.



Как сообщает Il Giornale, инвестиционные банки Goldman Sachs and Raine Group на протяжении долгого времени ищут покупателя или хотя бы партнёра, который помог бы Suning Holdings Group с управлением миланским клубом, который ежемесячно терпит убытки в размере € 10 млн.



Утверждается, что ситуация с продажей клуба или его части может проясниться уже в течение двух недель, поскольку нашёлся американский инвестиционный фонд, готовый войти в дело. В случае успеха предварительных переговоров сделка будет оформлена летом.



Владелец «Интера» Стивен Чжан изначально оценивал клуб в € 1 млрд, но после приобретения «Милана» компанией RedBird Capital Partners поднял сумму до € 1,2 млрд.



Il Giornale предполагает, что цена может быть снижена, поскольку, с одной стороны, спросом «Интер» не пользуется, с другой – в Гонконге китайский банк подал на руководителя «нерадзурри» в суд в связи с долгами в размере € 300 млн (а в мае одна из компаний, входящих в его холдинг, должна будет выплатить еще € 275 млн, занятых в 2021 году), и это может ускорить процессы, связанные с продажей миланской команды.



«Интер» находится в собственности Suning Holdings Group с 2016 года.

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