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Арбитр VAR, допустивший ошибку в матче «Брентфорд» — «Арсенал», покинул ассоциацию судей

Арбитр VAR, допустивший ошибку в матче «Брентфорд» — «Арсенал», покинул ассоциацию судей
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Арбитр Ли Мэйсон, ошибочно засчитавший гол «Брентфорда» в ворота «Арсенала» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги, покинул ассоциацию судей PGMOL. Об этом сообщил Daily Mail.

Мэйсон работал на VAR, он проверял взятие ворот на предмет возможного фола и, не обнаружив нарушения, засчитал гол. Однако полузащитник «Брентфорда» Кристиан Нёргор, отдавший голевую передачу, находился в положении «вне игры». Встреча завершилась вничью — 1:1. Ранее Мэйсон был отстранён на следующий тур. Теперь сообщается, что 51-летний арбитр покинул PGMOL по соглашению сторон.

После поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в следующем матче «Арсенал» потерял первую строчку турнирной таблицы АПЛ, но располагает одной игрой в запасе.

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