Пожалуйста, хватит ныть из-за миллиметровых офсайдов

Буквоедство, маразм, бухгалтерский подход… Как только ни называют ситуации, когда нападающий залезает в офсайд на пару сантиметров и из-за этого отменяют гол. Действительно обидно. И тому самому нападающему, и болельщикам его команды, и даже нейтральному зрителю. Тем более если у одной команды так отменяют сразу несколько голов за матч. Возникает ощущение несправедливости. Кто-то залез кончиком лба в офсайд и действительно нужно отменять гол? Серьёзно?



Да, серьёзно.

Офсайд Фото: кадр из трансляции

Эти жалобы от журналистов и болельщиков выглядят бессмысленными. Они разбиваются об один простой вопрос. Вы бы хотели, чтобы нападающим можно было залезать в офсайд на какое расстояние? Каждый из читателей может выбрать свой вариант ответа. Хоть 0,1 миллиметра, хоть метр – не важно. В любом случае нужна чёткая линия. Такая, чтобы одна для всех. Иначе разные команды будут судить по-разному, а такого быть не должно.

Для примера возьмём 10 сантиметров. Допустим, разрешат заступ на такое расстояние. И что получается? Проблема никуда не денется. Кто-то залезет в офсайд на 10,5 сантиметра. И снова многим будет обидно, а кому-то даже покажется несправедливым.

Так исторически сложилось, что с 1866 года в футболе существует правило офсайда. Оно в чём-то менялось, но никакие заступы никогда не разрешались. Тем более что это ещё больше усложнит работу судьям с флажком. Им нужно будет увидеть, не только как накладываются проекции футболистов, а ещё мгновенно понять, был ли зазор в рамках допустимого. Оно так не может работать. Тут разве что отказываться от судей с флажками, но пока об этом даже речи не идёт.



К VAR периодически возникают вопросы. Футболисты и тренеры (наши и иностранные) не понимают, какое попадание мяча в руку – это пенальти. Но что касается офсайдов, то здесь VAR работает чётко в 99% случаев. Главное, чтобы не забывали рисовать линии и чертили их по нужному защитнику, а не как это недавно случилось в АПЛ. Интересно, что после этих инцидентов в Англии задумались о внедрении полуавтоматической системы фиксации офсайда.

Офсайд Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ну а в плане допустимых заступов не стоит ничего менять. Нужно просто перестать жаловаться на микроскопические офсайды. Залез на миллиметр? Всё. Вне игры. Отменяем гол. И плевать, что кому-то обидно. Наверное, испанцам на ЧМ-2022 тоже было обидно, когда у японцев мяч лишь на несколько миллиметров остался в поле. И никаких поблажек с заступами, отступами и прочей фигни. Просто правила футбола.