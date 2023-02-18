Аканджи: Гвардиола и команда каждый день подталкивают меня к новому уровню

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи рассказал о тренировках в команде.

«У нас так много хороших игроков, тренерам, вероятно, нелегко принять решение в конце недели о том, кто будет играть. Могу говорить только за себя, что я стараюсь выкладываться на все сто и быть в стартовом составе. Думаю, что я значительно прибавил под руководством Пепа и с этой командой. Они каждый день подталкивают меня к новому уровню, и я тоже стараюсь выкладываться полностью. Я должен не отставать, потому что вокруг меня много хороших игроков, и я хочу на каждой тренировке показывать, на что способен.



Я почувствовал интенсивность тренировок, когда приехал из Дортмунда. Иногда тренировка длилась всего полчаса, и я уже очень уставал, потому что интенсивность была такой высокой, и мне приходилось привыкать к этому. Но сейчас чувствую себя действительно хорошо и знаю, что мне нужно каждый день выкладываться по максимуму, и именно так становишься лучше», — приводит слова Аканджи официальный сайт «Манчестер Сити».

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