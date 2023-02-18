«Ростов» разгромил команду «Арарат-Армения» в заключительном матче на сборах

Сегодня, 18 февраля, состоялся контрольный матч, в котором встречались «Ростов» и «Арарат-Армения». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). «Ростов» одержал победу с крупным счётом 3:0.



Первый гол в матче на 30-й минуте забил полузащитник Хорен Байрамян с пенальти. На 43-й минуте защитник жёлто-синих Максим Осипенко удвоил преимущество своей команды. Третий мяч «Ростова» на 53-й минуте в сетку ворот соперника отправил полузащитник Степан Мельников.



Ранее «Ростов» принимал участие в Winline Зимнем кубке РПЛ. Команда Валерия Карпина не смогла забить ни одного гола. В первом туре «Ростов» уступил московскому «Спартаку» по пенальти — 1:2 (основное время — 0:0), а далее проиграл «Сочи» (0:3) и «Краснодару» (0:4).