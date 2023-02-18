17-летний форвард «Атлетико Паранаэнсе» заинтересовал девять европейских клубов

17-летний нападающий бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке после своего успешного выступления в составе молодёжной сборной Бразилии заинтересовал ряд европейских клубов. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, к бразильскому таланту присматриваются испанские «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Интер», «Милан» и «Торино», английские «Арсенал», «Челси», «Вест Хэм» и французский «ПСЖ». При этом некоторые из них уже сделали официальные предложения «Атлетико Паранаэнсе» по переходу Роке. Среди отправивших трансферный запрос выделяются «ПСЖ», «Атлетико» и миланские клубы.

Лидером же в гонке за 17-летнего игрока является «Барселона», которая видит в нём замену нападающему Роберту Левандовскому. Представители каталонцев уже провели переговоры с бразильским клубом и окружением футболиста. Ожидается, что сумма сделки составит около € 35-40 млн.

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