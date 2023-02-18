«Тоттенхэм» не будет форсировать возвращение Антонио Конте

В «Тоттенхэме» надеются, что главный тренер команды Антонио Конте вернётся к руководству коллективом перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом», но не будут форсировать возвращение итальянского специалиста. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Конте точно пропустит матч с «Вест Хэмом» 19 февраля и с высокой долей вероятности не будет руководить «Тоттенхэмом» в играх с «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Также итальянец может пропустить встречу с «Вулверхэмптоном», чтобы восстановиться к матчу с «Миланом», который состоится 8 марта.

«Тоттенхэм» даст Конте, восстанавливающемуся в Италии после операции на желчном пузыре, столько времени, сколько ему будет нужно. Ожидается, что итальянец пропустит две недели, которые потребуются ему для полного восстановления.

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