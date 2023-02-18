Актёр Маклаков: сделаю Fan ID. Почему я должен страдать, не увидев любимый «Спартак»?

Известный актёр, болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков рассказал о планах оформить карту болельщика и оценил шансы красно-белых в борьбе с «Зенитом» за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«Пойду да сделаю. Ничего страшного. Почему я должен страдать из-за какого-то Fan ID, не увидев, как играет мой любимый «Спартак»? Ничего не поделаешь, придётся делать.
Что поможет «Спартаку» догнать «Зенит»? Я думаю, что он просто перегонит его. Всё, что для этого нужно, есть. Мне кажется, что в этом сезоне команда более собранна, чем в прошлом, — вы помните, какое место мы тогда заняли. Поэтому желание ребят стать чемпионами — 170% из 100, что ещё может мешать? У них самая большая аудитория болельщиков, которая зашкаливает за 20-25 млн человек, в других клубах просто этого нет. В этом загадка, мистика «Спартака», почему его любит такое большое количество людей в нашей стране и за рубежом. В моём «Спартаке» существует частица души русского менталитета, народа. Поэтому эта команда так народна, любима. «Зенит» замечательная, сильная команда, но «Спартак» лучше», — приводит слова Маклакова Газета.Ru.
- 18 февраля 2023
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