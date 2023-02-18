Стеллини высказался об исполнении обязанностей главного тренера «Тоттенхэма»

Тренер «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини высказался о руководстве командой в условиях отсутствия наставника «шпор» Антонио Конте, который лечится в Италии после операции по удалению желчного пузыря.

«Я чувствую, что это не доставляет мне удовольствия. Чувствую, что должен нести ответственность.



Чувствую давление. Это момент, когда мне нужно расти как тренеру, и, когда приходится принимать важные решения, чувствуешь ответственность.



Дело не во мне, а в клубе, болельщиках, игроках, нашей работе, нашей жизни. Это гораздо важнее, чем мои чувства», — приводит слова Стеллини Sky Sports.

Под непосредственным руководством Стеллини команда одержала две победы в этом сезоне: в матчах с «Марселем» (2:1) и «Манчестер Сити» (1:0).

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