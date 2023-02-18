Ротен: раздевалке «ПСЖ» нужен сильный человек, нужна звезда. Им нужен Зидан

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен прокомментировал слухи о том, что парижский клуб может возглавить Зинедин Зидан, заявив, что легендарный француз — именно тот тренер, который необходим парижанам.

«Нам нужна звезда во главе «ПСЖ». Когда я смотрю на то, как обстоят дела, то говорю себе, что Зидан был бы подходящим человеком для этой работы. Люди, которые работают в клубе сегодня, стараются изо всех сил, чтобы донести до раздевалки всю важность игры за «ПСЖ», чтобы игроки осознали это и чувствовали себя менее раскрепощённо. Этой раздевалке нужен сильный человек, к которому бы прислушивались. Такой человек, как Зидан. Человек, которого уважают все за то, чего он добился в футболе. Зидан способен принимать важные решения, приобретая или избавляясь от игроков, решения, которые будут уважаться всей командой. То, что сейчас трудно для Кристофа Галтье», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Зидан сейчас является безработным. По слухам, в кандидатуре Зидана в качестве главного тренера «ПСЖ» заинтересовано высшее руководство парижан. Ранее сообщалось, что у нынешнего наставника «ПСЖ» Кристофа Галтье есть время до 8 марта, чтобы исправить ситуацию с результатами команды и избежать увольнения.

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