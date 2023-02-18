Нигматуллин: нельзя недооценивать азиатский спорт. Но стремиться в Азию России не нужно

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о товарищеском матче «Сепахан» — «Зенит» (2:0) и оценил уровень Азиатской футбольной конфедерации.



«Недооценивать азиатский спорт ни в коем случае нельзя. Поражение «Зенита» от «Сепахана» говорит об этом. И ни в коем случае не нужно стремиться в Азию. Понятно, что разговоры про Азию идут. Но я думаю, что они никакой серьёзной почвы под собой не имеют.



К Азии нужно относиться с уважением. Там достаточно высокий уровень — это раз. Во-вторых, наш уровень падает. Мы лишены еврокубков. Есть отток качественных иностранных футболистов и общий уровень РПЛ, конечно, не может не упасть. С возвращением еврокубков нам придётся столкнуться с тем, что общий уровень клубов РПЛ упадёт», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом Чемпионата Ильёй Никульниковым.