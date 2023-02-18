«Челси» — «Саутгемптон»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Саутгемптон» в 24-м туре АПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Челси» и тотал больше 1.5 мяча за 1.64.
«Челси» продолжает мучиться. Стабильность в игре не появляется, команда очень мало забивает, проблем просто море. Не знаю, контролирует ли ситуацию главный тренер, пока такого ощущения лично у меня нет. Слишком многое на него свалилось, включая гигантское количество новичков. В этом сезоне не приходится ждать от лондонцев прорыва в игре и результатах, хотя отдельные матчи они могут сыграть здорово, учитывая класс собранных футболистов.
Думаю, игроки должны разозлиться на себя после поражения в Дортмунде. Нельзя сказать, что там всё было совсем плохо, старание было заметно, но сыгранности совсем нет, отсюда и плохой результат. Сейчас при поддержке болельщиков нужно срочно реабилитироваться, чтобы до ответной встречи с Дортмундом улучшить игровые кондиции.
«Саутгемптон» должен быть удобен «Челси»: команда проиграла в пяти из шести последних матчей. Не удалось им выйти в финал Кубка лиги, в чемпионате поражение за поражением. Уж такого соперника лондонцы побеждать должны просто на голом классе.
Ставлю на победу «Челси» и тотал больше 1.5 мяча. Нападению нужно просыпаться. Уверенность просто необходима».
Экспресс с коэффициентом 7.33.
Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» с коэффициентом 4.65.
Прогноз на матч «Челси» — «Саутгемптон» с коэффициентом 2.40.
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