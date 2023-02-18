Александр Зинченко забил первый мяч в АПЛ в 92-м матче в турнире

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко забил гол в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (4:2). Для украинского футболиста этот гол стал первым в АПЛ за всё время выступлений в этом турнире.

Отметим, что Зинченко оказался в Англии в 2016 году, когда перешёл из «Уфы» в «Манчестер Сити». Однако следующий сезон он провёл на правах аренды в ПСВ, полноценно став игроком «горожан» лишь летом 2017 года. С тех пор в АПЛ Зинченко за «Манчестер Сити» и «Арсенал» принял участие в 92 матчах, забив гол и отдав восемь результативных передач.

«Арсенал» в 23 матчах чемпионата Англии набрал 54 очка и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущего вторым «Манчестер Сити» на три очка (у действующего чемпиона матч в запасе).

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала». Видеоролик: