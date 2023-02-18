Гол от головы вратаря Мартинеса на 90+3-й минуте стал победным в игре «Арсенала». Фото
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Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме прошёл матч 24-го тура английской Премьер-лиги. Играли местная «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал». Финальный свисток Саймона Хупера зафиксировал победу гостевой команды со счётом 4:2.
Примечательно, что победный, третий гол «Арсенала» был забит на 90+3-й минуте при помощи их бывшего вратаря Эмилиано Мартинеса. После рикошета мяч попал в голову чемпиону мира и отлетел в ворота. А уже на 90+8-й минуте отличился Габриэл Мартинелли.
30-летний Мартинес был игроком «Арсенала» с 2010 по 2020 год. За «канониров» аргентинский вратарь в 38 матчах пропустил 41 мяч. В 2021 году Мартинес вместе со сборной Аргентины выиграл Кубок Америки, в 2022-м — чемпионат мира.
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