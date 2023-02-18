«Челси» минимально проиграл «Саутгемптону», занимающему последнее место в АПЛ

Сегодня, 18 февраля, завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра Дэвида Кута прозвучал в 18:00 мск.
Положение «Саутгемптона» в Премьер-лиге никоим образом не повлияло на их игру с лондонским грандом. «Святые» практически поровну владели мячом вместе с хозяевами, а по ударам даже обошли синих (7 против 6). Именно один из них в итоге завершился голом, когда на 45+1-й минуте хавбек «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус вывел свою команду вперёд прямым ударом со штрафного.
Во втором тайме «святые» отдали владение практически полностью «Челси», а сами сосредоточились на контратаках. Хозяева имели множество предголевых моментов, но долгое время счёт оставался прежним. На 74-й минуте капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта получил серьёзную травму головы. Врачи оказывали испанцу помощь более 10 минут, после чего унесли с поля на носилках и в кислородной маске.
В последние минуты «Челси» пытался вырвать очки у аутсайдера лиги, но сделать им это не удалось. Матч завершился победой «Саутгемптона» — 1:0.
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