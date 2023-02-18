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«Челси» минимально проиграл «Саутгемптону», занимающему последнее место в АПЛ

«Челси» минимально проиграл «Саутгемптону», занимающему последнее место в АПЛ
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Сегодня, 18 февраля, завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра Дэвида Кута прозвучал в 18:00 мск.

Положение «Саутгемптона» в Премьер-лиге никоим образом не повлияло на их игру с лондонским грандом. «Святые» практически поровну владели мячом вместе с хозяевами, а по ударам даже обошли синих (7 против 6). Именно один из них в итоге завершился голом, когда на 45+1-й минуте хавбек «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус вывел свою команду вперёд прямым ударом со штрафного.

Во втором тайме «святые» отдали владение практически полностью «Челси», а сами сосредоточились на контратаках. Хозяева имели множество предголевых моментов, но долгое время счёт оставался прежним. На 74-й минуте капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта получил серьёзную травму головы. Врачи оказывали испанцу помощь более 10 минут, после чего унесли с поля на носилках и в кислородной маске.

В последние минуты «Челси» пытался вырвать очки у аутсайдера лиги, но сделать им это не удалось. Матч завершился победой «Саутгемптона» — 1:0.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
18 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Уорд-Праус – 45+1'
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